США нацелены на улучшение состояния своей системы ПРО, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США нацелены на улучшение состояния своей системы противоракетной обороны (ПРО), заявил в среду президент Дональд Трамп.

"Мы нацелены на расширение и улучшение нашей системы ПРО, чтобы сбивать ракеты в воздухе", — сказал он, выступая в штате Невада.

Трамп также подчеркнул, что администрация "работает с конгрессом США над существенным повышением оборонного бюджета в нынешнем году".

"Я обещал восстановить наши вооруженные силы. И это ровно то, что мы делаем", — подчеркнул он.