Статуи генералов-конфедератов в Шарлоттсвилле закрыли материей

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти города Шарлоттсвилль в Виргинии в среду закрыли статуи двух деятелей Конфедеративных штатов после беспорядков, вызывавших общенациональный резонанс, сообщает CNN со ссылкой на клерка мэрии города.

Статуи генералов Роберта Ли и Стоунуолла Джексона закрыты черной материей, сообщил телеканал.

12 августа ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.

Гражданская война в США велась с 1861 по 1865 годы 24 штатами Севера против 11 рабовладельческих штатов Юга. В ней погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 850 тысяч человек. В результате войны северные штаты разгромили Конфедеративные штаты Америки. Рабство было формально ликвидировано на всей территории США, однако законодательная расовая сегрегация белых и афроамериканцев продолжалась до 1960-х годов, а проблемы на почве расовой розни полностью не ликвидированы до сих пор.