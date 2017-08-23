Украинская полиция ищет анонима, сообщившего о покушении на Порошенко

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители ищут анонима, который заявил о спланированном покушении на президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Харьковскую область, сообщил в среду советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в областном управлении Службы безопасности Украины сообщило, что аноним заявил о спланированном покушении на Порошенко во время состоявшегося накануне визита в Харьковскую область. Правоохранители завели дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Что касается этого сообщения, то бесспорно Служба безопасности Украины и соответствующие подразделения, осуществляющие функции охраны главы государства, всегда должны быть готовы и не привязываться к тем или иным сообщениям. Насколько я знаю, проводится соответствующее выяснения обстоятельств этого сообщения, а также поиск анонима, и я думаю, что как только информация будет выяснена, о ней сообщат", — цитирует Шкиряка сайт телеканала "5 канал".

По его мнению, можно рассматривать два варианта. "Не исключено, что это просто чья-то шутка и такие вещи у нас случаются практически ежедневно. Другое дело, что много людей, так называемых минеров, не осознают, что за это предусмотрено суровое наказание", — добавил Шкиряк.