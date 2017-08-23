Олланд заявил, что не уходит из политики

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он не уходит из политики, передает агентство Франс Пресс.

За время пребывания на посту главы государства (2012-2017 годы) социалист Олланд стал одним из самых непопулярных президентов в истории Пятой республики и не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

"Если даже я решил не выдвигать себя по причинам, которые я указал — была ситуация, казавшаяся мне опасной — я уже сказал, что не ухожу из политики", — заявил Олланд одному из телеканалов.

Экс-президент добавил, что в "определенный момент" он скажет то, что "должен сказать".

Один из участников президентских выборов 2017 года 63-летний экс-премьер Франсуа Фийон, выдвигавшийся от правоцентристких сил, после 40 лет карьеры политического деятеля покинул общественную жизнь, чтобы присоединиться к инвестиционной компании Tikehau Capital. Предвыборная кампания Фийона сопровождалась скандалами, касающимися обвинений в фиктивном трудоустройстве членов его семьи.