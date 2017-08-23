Глава службы безопасности Украины выступил за визовый режим с Россией

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что выступает за введение визового режима с РФ.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу. Также Киев намерен ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины.

"Со страной, с которой мы ведем войну, должен быть визовый режим", — сказал Грицак, которого в среду цитирует агентство "Украинские новости".

По данным издания, в ходе беседы с журналистами он подчеркнул, что это его личная позиция.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.