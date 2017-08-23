МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывшая сотрудница ЦРУ под прикрытием Валери Плейм Уилсон начала сбор средств на покупку сети микроблогов Twitter, чтобы лишить президента США Дональда Трампа возможности публиковать в нем свои сообщения.
"Есть реальная опасность того, что "твиты" Трампа могут начать ядерную войну. Давайте удалим его аккаунт, прежде чем это произойдет", — говорится в подписи к петиции о сборе денег.
На своей странице в Twitter Уилсон опубликовала ссылку на сайт, а также запустила хэштеги для сторонников инициативы — #BuyTwitter ("купи Twitter") и #BanTrump ("запрети Трампа").
На данный момент активистке удалось собрать чуть больше 5,6 тысячи долларов.