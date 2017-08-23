МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывшая сотрудница ЦРУ под прикрытием Валери Плейм Уилсон начала сбор средств на покупку сети микроблогов Twitter, чтобы лишить президента США Дональда Трампа возможности публиковать в нем свои сообщения.

Активистка организовала сбор средств на специальном сайте по краудфандингу. Уилсон рассчитывает собрать миллиард долларов. Этой суммы добровольных пожертвований, по ее расчетам, будет достаточно для приобретения контрольного пакета акций Twitter, который позволит недовольной общественности повлиять на ситуацию.

"Есть реальная опасность того, что "твиты" Трампа могут начать ядерную войну. Давайте удалим его аккаунт, прежде чем это произойдет", — говорится в подписи к петиции о сборе денег.

На своей странице в Twitter Уилсон опубликовала ссылку на сайт, а также запустила хэштеги для сторонников инициативы — #BuyTwitter ("купи Twitter") и #BanTrump ("запрети Трампа").

На данный момент активистке удалось собрать чуть больше 5,6 тысячи долларов.