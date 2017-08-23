Экс-генпрокурор Венесуэлы заявила о подтверждении коррумпированности Мадуро

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что располагает многочисленными доказательствами коррумпированности правительства страны и президента Николаса Мадуро, передает агентство Франс Пресс.

Ортега Диас бежала из Венесуэлы, после того как Верховный суд постановил задержать ее мужа по обвинению в вымогательстве. На прошлой неделе супруги прибыли в Колумбию, откуда экс-глава генеральной прокуратуры выехала в Бразилию.

"У меня много доказательств, касающихся высокопоставленных венесуэльских функционеров, включая президента", — заявила Ортега Диас на пресс-конференции в столице Бразилии. Женщина также добавила, что не исключает покушений на свою жизнь и будет считать ответственными за них власти Венесуэлы.

Сообщалось, что Ортега Диас в Бразилии должна принять участие во встрече прокуроров Южной Америки. В кратком заявлении для прессы в аэропорту Бразилиа она сказала, что рассчитывает обсудить коррупцию в Венесуэле.

Пребывание Ортеги Диас в Колумбии вызвало недовольство властей Венесуэлы, объявивших женщину в международный розыск. В частности, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что правительство Колумбии покровительствует коррупции и преступности.