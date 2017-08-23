В ДНР считают неприемлемой исключение республики из переговоров по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (330)

ДОНЕЦК 23 авг — РИА Новости. Инициатива исключить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики из минского переговорного процесса по Донбассу неприемлема, считают в парламенте ДНР.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мысль о необходимости исключения из переговоров ДНР и ЛНР.

"Стоит напомнить Леониду Макаровичу, что под комплексом мер по выполнению минских соглашений, согласованным руководителями Германии, Франции, Украины, России и одобренным СБ ООН 17 февраля 2015 года, стоят подписи Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, действующих глав Донецкой и Луганской народных республик. Инициатива изменения в одностороннем порядке такого документа крайне неприемлема, тем более что ДНР и ЛНР, а не РФ и ОБСЕ являются одной из сторон конфликта", — сказала РИА Новости вице-спикер парламента ДНР Ольга Макеева.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.