ДНР готова соблюдать объявленное перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили РИА Новости, что приветствуют решение о прекращении огня в Донбассе и готовы соблюдать объявленное с 25 августа перемирие.

"Мы приветствуем решение о прекращении огня. Вооруженные силы ДНР всегда придерживались достигнутых в Минске договоренностей, и в этот раз мы готовы соблюдать очередное перемирие. Но у нас нет уверенности в том, что ВСУ (вооруженные силы Украины) не будут нарушать режим прекращения огня, как это уже было раньше", — сказал РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.