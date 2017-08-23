Представители России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в ходе встреч с госсекретарем Министерства внешних сношений Монголии, президентом и премьером страны в Улан-Баторе обсудил дальнейшие пути российско-монгольского сотрудничества в различных областях, говорится в распространенном в среду сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

"22 августа в Улан-Баторе состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с государственным секретарем министерства внешних сношений Монголии Дамдинсуреном Давасурэном", — говорится в сообщении.

В российском МИД сообщили, что Моргулов также был принят президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и премьер-министром Жаргалтулагом Эрдэнэбатом.

"Проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах двусторонних отношений и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. С обеих сторон акцентирована заинтересованность в придании российско-монгольскому взаимодействию новой динамики и в дальнейшем развитии сотрудничества в практических областях", — отметили в ведомстве.