Генпрокурор Украины потребует отставки главы Минфина, сообщили СМИ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал письмо к премьеру Владимиру Гройсману с требованием отправить в отставку главу Минфина Александра Данилюка, обвинив его в том, что зарплаты прокуроров с сентября повышаться не будут, сообщил в среду сайт телеканала "112 Украина".
По данным корреспондента "112 Украина", Луценко подписал письмо к Гройсману с требованием отправить в отставку главу Минфина.
Луценко выразил недовольство работой Данилюка, обвинив главу Минфина в частности в том, что зарплаты прокуроров не повышаются, отмечается в сообщении.
Ранее на сайте единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.