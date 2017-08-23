Испания выдаст россиянина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Испания экстрадирует в РФ ее гражданина Константина Коновченко, обвиняемого в создании преступной финансовой организации, незаконной банковской деятельности, краже денег из госучреждений, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.

Следователи считают, что в 2008-2014 годах Коновченко создал преступную организацию для деятельности в Москве и Подмосковье. Сообщники занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с конвертацией денег с расчетных счетов через подконтрольные фирмы. Кроме того, они похищали денежные средства из государственных бюджетных учреждений, предоставляя ложные документы в арбитражные суды о взыскании долга. Также они незаконно передавали, покупали и хранили боеприпасы, автоматическое огнестрельное оружие, взрывчатые вещества.

Сам Коновченко в феврале 2016 был объявлен в розыск, и в мае того же года было установлено, что он в Испании, после чего Генеральная прокуратура РФ направила испанским коллегам запрос о его выдаче. Испания удовлетворила запрос в июле 2017 года.

"Сегодня, 23 августа 2017 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Константина Коновченко", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Дело расследует следственное управление столичного главка МВД России.