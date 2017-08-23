Под Киевом правоохранители изъяли карту Украины без Крыма и Донбасса

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Правоохранители изъяли карту Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса, которая была установлена накануне Дня независимости страны в городе Борисполь Киевской области, заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Ранее сайт телеканала "112. Украина" сообщил, что накануне Дня независимости Украины в городе Бровары установили сцену с картой страны без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа национальной полиции и изымает это "творение". Будут составлены соответствующие протоколы", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Он также написал, что авторы карты должны дать пояснения относительно такого изображения страны.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов.

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