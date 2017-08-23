В Турции назвали неприемлемыми слова Меркель о "злоупотреблении" Интерполом

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МВД Турции назвало неприемлемыми заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Анкара использует ряд международных организаций, в том числе Интерпол, в своих целях.

Ранее стало известно, что писатель Доган Аханлы в субботу был задержан в Гранаде. Полиция действовала по указанию Интерпола, получившего соответствующий запрос от турецких властей. Как сообщил адвокат писателя, основанием для задержания послужило уголовное дело, которое возбудили против Аханлы в Турции. Предположительно, оно было политически мотивированным. Впоследствии писатель был освобожден из-под стражи.

Меркель заявила в связи с этим обвинила Турцию в "злоупотреблении" Интерполом.

"Обвинения, что каналы Интерпола были неправильно использованы нашей страной, неприемлемы… Исключение (Аханлы) из Красного бюллетеня игнорирует правила организации и ставит под вопрос ее надежность и объективность", — говорится в заявлении пресс-службы МВД, которое цитирует турецкая газета Hurriyet.

60-летний Аханлы проживает на территории ФРГ с 1992 года и является немецким гражданином. Основной темой его работ служит геноцид армянского народа. Журнал Spiegel сообщал, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль решил лично включиться в дело немецкого писателя, чтобы предотвратить его экстрадицию в Турцию.