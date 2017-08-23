Контактная группа по Донбассу обсудит обмен пленными, заявили в ДНР

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (326)

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Контактная группа по Украине обсудит обмен пленными и соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР на переговорах Дениса Пушилина.

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также встречи ее тематических подгрупп проходят в среду в Минске.

"На повестку дня (контактной группы — ред.) вынесены вопросы соблюдения режима тишины, реализации соглашения о разведении сил и средств, обмена пленными", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Во вторник в совместном заявлении лидеров России Владимира Путина, Германии Ангелы Меркель, Франции Эммануэля Макрона и Украины Петра Порошенко сообщалось, что они поддерживают ожидаемое 23 августа решение контактной группы об объявлении прекращения огня в Донбассе по случаю начала учебного года.

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