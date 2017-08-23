В Лондоне восстановили работу станций легкого метро

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Работа станций легкого метро в Лондоне, ранее приостановленная из-за сообщений о пожаре, возобновлена, поезда следуют по всем направлениям, сообщили в транспортном управлении британской столицы.
"Движение возобновлено по всем направлениям после приостановки сообщения между Shadwell и Bank из-за сообщения о пожаре", — говорится в Twitter Доклендского легкого метро.
По информации лондонской пожарной службы, в туннеле между станциями произошло возгорание путей. В результате инцидента никто не пострадал.
Alerta por #incendio en el tren ligero en el corazón del distrito financiero de #Londres https://t.co/NqdcTF2ysK #Shadwell #Bank— Universo Infinito (@UniversoPoint) 23 августа 2017 г.