В Лондоне восстановили работу станций легкого метро

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Работа станций легкого метро в Лондоне, ранее приостановленная из-за сообщений о пожаре, возобновлена, поезда следуют по всем направлениям, сообщили в транспортном управлении британской столицы.

"Движение возобновлено по всем направлениям после приостановки сообщения между Shadwell и Bank из-за сообщения о пожаре", — говорится в Twitter Доклендского легкого метро.

По информации лондонской пожарной службы, в туннеле между станциями произошло возгорание путей. В результате инцидента никто не пострадал.

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