В ДТП с автобусом на северо-западе Германии пострадали более 40 человек

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Крупное ДТП с участием автобуса произошло неподалеку от города Оснабрюка на северо-западе Германии, пострадали 44 человека, сообщает телекомпания NDR.
Инцидент произошел в коммуне Бомте, входящей в состав района Оснабрюк. По данным полиции, водитель автобуса мог потерять управление транспортным средством из-за технической неисправности. В результате автобус с 50 пассажирами, преимущественно сборщицами урожая из Румынии, завалился на бок.
Один человек оказался зажат автобусом, освободить его удалось лишь пожарным, прибывшим на место наряду с полицией, службой спасения и тремя аварийно-спасательными вертолетами. В результате происшествия шесть человек получили тяжелые травмы.
#Bus-Unfall in Bohmte, NDS: 44 Insassen verletzt, davon 6 schwer. Wohl v.a. #Erdbeer-Pflückerinnen aus Rumänien. @Polizei_OS @lkosnabrueck pic.twitter.com/bcgQqZepoY— NDR Reporter (@NDRreporter) 23 августа 2017 г.