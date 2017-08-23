В ДТП с автобусом на северо-западе Германии пострадали более 40 человек

ДТП с участием автобуса неподалеку от города Оснабрюка на северо-западе Германии. 23 августа 2017

ДТП с участием автобуса неподалеку от города Оснабрюка на северо-западе Германии. 23 августа 2017

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Крупное ДТП с участием автобуса произошло неподалеку от города Оснабрюка на северо-западе Германии, пострадали 44 человека, сообщает телекомпания NDR.

Инцидент произошел в коммуне Бомте, входящей в состав района Оснабрюк. По данным полиции, водитель автобуса мог потерять управление транспортным средством из-за технической неисправности. В результате автобус с 50 пассажирами, преимущественно сборщицами урожая из Румынии, завалился на бок.

Один человек оказался зажат автобусом, освободить его удалось лишь пожарным, прибывшим на место наряду с полицией, службой спасения и тремя аварийно-спасательными вертолетами. В результате происшествия шесть человек получили тяжелые травмы.