Иран и Саудовская Аравия проведут обмен делегациями

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду, что Иран и Саудовская Аравия, которая в начале 2016 года стала инициатором разрыва дипломатических отношений, проведут обмен делегациями, передает агентство Isna.

Глава МИД Ирана в интервью агентству заявил, что страна сейчас завершает подготовку для того, чтобы осуществить обмен делегациями с Саудовской Аравией. Участники делегаций посетят дипмиссии друг друга.

"Иран всегда хотел иметь хорошие отношения со своими соседями в регионе", — заявил Зариф агентству, говоря об отношениях с Саудовской Аравией.

По словам Зарифа, дипломатам уже выданы визы. Глава МИД заявил, что визиты состоятся после хаджа — ежегодного посещения мусульманами святых мест в Мекке и Медине. В этом году хадж будет длиться с 30 августа по 4 сентября.

Саудовская Аравия в начале января 2016 года разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как демонстранты напали на посольство королевства в Тегеране и консульство в Мешхеде. Демонстрации были вызваны казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия являются давними противниками в регионе.