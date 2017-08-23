В Мали надеются на поддержку России в борьбе с терроризмом в зоне Сахеля

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Министр обороны Мали Тиена Кулибали высоко оценил роль России в борьбе с международным терроризмом и надеется, что РФ окажет поддержку в этой борьбе совместному воинскому контингенту стран Сахеля.

"Россия является чемпионом мира в борьбе с терроризмом", — заявил он журналистам после встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, прошедшей "на полях" Международного военно-технического форума "Армия-2017".

"Пример тому — события в Сирии, где Россия борется против "Исламского государства"*", — отметил министр.

"Мы надеемся, что Россия приложит больше усилий в борьбе с терроризмом в Мали и зоне Сахеля", — сказал Кулибали.

"Вы знаете, что пять стран Сахеля — Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад — создали с целью борьбы с терроризмом совместный воинский контингент. Мы надеемся, что РФ окажет им поддержку", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещена в России.