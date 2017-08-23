Британия озвучила взгляд на свою правовую систему после выхода из ЕС

ЛОНДОН, 23 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании представило свой подход к британской правовой системе и взаимоотношениям с судебной системой ЕС после выхода из прямого подчинения Европейскому суду после Brexit. Соответствующий документ, состоящий из двенадцати страниц, опубликован в среду.
В документе отмечается, что по итогу переговоров с ЕС о будущем партнерстве британское правительство намерено обеспечить гарантии и определенность для граждан и компаний, а также обеспечить соблюдение их прав и выполнение международных обязательств ЕС и Британии. Также правительство Британии намерено при достижении соглашения с ЕС по юридическим вопросам учитывать интересы Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Гибралтара и других британских заморских территорий.
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска процесса.