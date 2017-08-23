Британия озвучила взгляд на свою правовую систему после выхода из ЕС

ЛОНДОН, 23 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании представило свой подход к британской правовой системе и взаимоотношениям с судебной системой ЕС после выхода из прямого подчинения Европейскому суду после Brexit. Соответствующий документ, состоящий из двенадцати страниц, опубликован в среду.

Документ является лишь отправной точкой для будущих переговоров Лондона и Брюсселя — сторонам предстоит договориться по юридическим вопросам во многих сферах политики и экономики. Однако Британия дает четко понять, что намерена достичь полной независимости от законодательства ЕС.

В документе отмечается, что по итогу переговоров с ЕС о будущем партнерстве британское правительство намерено обеспечить гарантии и определенность для граждан и компаний, а также обеспечить соблюдение их прав и выполнение международных обязательств ЕС и Британии. Также правительство Британии намерено при достижении соглашения с ЕС по юридическим вопросам учитывать интересы Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Гибралтара и других британских заморских территорий.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Верховный суд Соединенного Королевства после Brexit станет главной судебной инстанцией в стране. Подчинение Европейскому суду закончится одновременно с выходом страны из ЕС — в марте 2019 года. "Парламент примет наши законы, британские судьи будут интерпретировать эти законы, и именно Верховный суд Великобритании станет главным арбитром этих законов", — сказала премьер-министр, добавив, что Британия "вернет контроль над своими законами".

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска процесса.