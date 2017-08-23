Еврокомиссия считает гуманитарную ситуацию в Йемене ужасной

БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия называет чрезвычайно ужасной гуманитарную ситуацию в Йемене, заявила в среду представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Продолжающаяся эскалация конфликта в Йемене для нас все более тревожна. Это имело значительное влияние на доставку гуманитарной помощи, число потерь чрезвычайно высоко, миллионам (людей) пришлось покинуть свои дома, гуманитарная ситуация чрезвычайно ужасная. Мы считаем, что политическое решение – единственный выход из этого конфликта", — сказала она на брифинге.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.