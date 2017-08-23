Еврокомиссия считает гуманитарную ситуацию в Йемене ужасной

БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия называет чрезвычайно ужасной гуманитарную ситуацию в Йемене, заявила в среду представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.