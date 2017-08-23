Киев намерен направить двух наблюдателей на учения "Запад-2017"

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Украина намерена направить двух наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2017" в Белоруссию, которые пройдут в сентябре 2017 года, сообщила в среду пресс-служба Генштаба Украины.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила, что наблюдатели из семи стран, а также ряда международных организаций приглашены учения.

"Для наблюдения за учениями "Запад 2017" в Беларуссию поедут два украинских наблюдателя", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Белоруссия пригласила представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений "Запад 2017". Кроме Украины, приглашение к наблюдению за учениями "Запад 2017" получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.