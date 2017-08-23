Министра юстиции Шри-Ланки отправили в отставку за критику правительства

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отправил в отставку министра юстиции, раскритиковавшего действия правительства страны, в частности, недавнюю сделку с Китаем об аренде южного ланкийского порта Хамбантота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, таким образом глава государства удовлетворил соответствующую просьбу своей Объединенной национальной партии. Ее члены обвинили Виджеядасу Раджапаксе (Wijeyadasa Rajapakse) в нарушении принципа коллективной ответственности за критику некоторых коллег и политических решений. Партия дала Раджапаксе время "исправиться" до 21 августа, однако министр продолжил выступать с критическими заявлениями.

В конце июля Шри-Ланка и Китай подписали соглашение о передаче в аренду китайской компании China Merchants Port Holdings южного ланкийского порта Хамбантота. В соответствии с условиями сделки, китайская сторона получит 70% в компаниях, создаваемых для управления работой порта. Общая стоимость сделки составляет 1,12 миллиарда долларов.

Сделка вызвала обеспокоенность в Нью-Дели, где опасаются, что Китай сможет использовать порт в военных целях, а также критику общественности, в частности, работников топливной сферы, которые опасаются роста влияния китайского капитала.