Азербайджан провел учения на границе с Арменией с использованием Су-25

БАКУ, 23 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан провел учебно-тренировочные полеты штурмовых самолетов Су-25 на границе с Арменией, в Нахичеване, видео полетов разместило в среду на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

"В Нахчыване прошли учебно-тренировочные полеты штурмовых самолетов Су-25 авиационной воинской части Особой общевойсковой армии. Разрешение на полеты было дано после того, как был произведен технический осмотр самолетов. Самолеты выполнили успешные полеты в небе Нахчывана", — сообщает пресс-служба военного ведомство.

Уточняется, что успешное выполнение учебно-тренировочных полетов "еще раз показывает, что авиационная эскадрилья Особой общевойсковой армии, как и другие ее соединения, части и подразделения, готовы к успешному и решительному выполнению любых боевых задач". Экипажам, успешно выполнившим полеты, была объявлена благодарность командования.

Модернизированные Су-25 предназначены для поддержки сухопутных частей на поле боя в любых погодных условиях и в любое время суток, а также для уничтожения различных объектов. Самолеты оснащены пушками, авиабомбами, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля".