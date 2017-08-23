Валенса заявил, что его авторитет пытались подорвать еще с 70-х годов

ВАРШАВА, 23 авг — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что коммунистические власти пытались подорвать его авторитет еще с 70-х годов.
"Еще раз для Польши, Европы и всего мира я заявляю, что никогда не сотрудничал со службами ПНР и никогда не был на коммунистической стороне. Я боролся за изменение системы всегда, как лучше, как мог и насколько хватало мне сил, мудрости и мужества", — написал Валенса на своей странице в Facebook.
Экс-президент отметил, что в 1970-х годах "коммунисты начали организованно воевать со мной". "После тщательной проверки меня и всей семьи, после материалов с прослушек по месту работы и жительства выбран вариант уничтожения моего авторитета путем клеветы и подозрений", — написал он. "Я не мог тогда и предположить, что братья Качиньские возьмут от Кищака эти методы борьбы и те контрафактные материалы в будущем, в свободной уже в Польше", — заключил Валенса.
Прокуратура пояснила во вторник, что во время проведения IPN расследования, касающегося возможной фальсификации этих документов Службой безопасности, Валенса заявил, что они "не являются подлинными", и утверждал, что не писал и не подписывал подобные документы, в частности, агентурные сообщения, не сотрудничал со Службой безопасности, не писал доносы и не получал за это вознаграждение. Однако, по данным прокуратуры, более 50 документов, в том числе обязательство сотрудничать со Службой безопасности, сообщения и документы о приеме денег, являются подлинными.