Валенса заявил, что его авторитет пытались подорвать еще с 70-х годов

ВАРШАВА, 23 авг — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что коммунистические власти пытались подорвать его авторитет еще с 70-х годов.

Ранее сообщалось, что Институт национальной памяти Польши (IPN) начал уголовное расследование в отношении Валенсы по подозрению в ложных показаниях в вопросе сотрудничества со спецслужбами во времена Польской Народной Республики.

"Еще раз для Польши, Европы и всего мира я заявляю, что никогда не сотрудничал со службами ПНР и никогда не был на коммунистической стороне. Я боролся за изменение системы всегда, как лучше, как мог и насколько хватало мне сил, мудрости и мужества", — написал Валенса на своей странице в Facebook.

Экс-президент отметил, что в 1970-х годах "коммунисты начали организованно воевать со мной". "После тщательной проверки меня и всей семьи, после материалов с прослушек по месту работы и жительства выбран вариант уничтожения моего авторитета путем клеветы и подозрений", — написал он. "Я не мог тогда и предположить, что братья Качиньские возьмут от Кищака эти методы борьбы и те контрафактные материалы в будущем, в свободной уже в Польше", — заключил Валенса.

В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР. В частности, среди документов находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек". Экс-президент в ходе дачи показаний не признал подлинность этих документов.

Прокуратура пояснила во вторник, что во время проведения IPN расследования, касающегося возможной фальсификации этих документов Службой безопасности, Валенса заявил, что они "не являются подлинными", и утверждал, что не писал и не подписывал подобные документы, в частности, агентурные сообщения, не сотрудничал со Службой безопасности, не писал доносы и не получал за это вознаграждение. Однако, по данным прокуратуры, более 50 документов, в том числе обязательство сотрудничать со Службой безопасности, сообщения и документы о приеме денег, являются подлинными.