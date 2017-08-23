Победить ИГ* совместными усилиями очень важно, заявил Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 23 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 23 августа 2017

РИА НОВОСТИ. НЕТАНЬЯХУ: ПОБЕДИТЬ ИГ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ — ОЧЕНЬ ВАЖНО, НО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ НИ НА МИНУТУ ОБ УГРОЗЕ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ ОТ ИРАНА

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.