В Одессе проверяют здания трех судов из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Правоохранители проверяют здания трех апелляционных судов в Одессе из-за сообщения о минировании, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

"Сегодня, в 09.45 (совпадает с мск) по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Апелляционный суд Одессы заминирован. В связи с тем, что в сообщении не было указано адреса суда, который заминирован, работниками полиции проверяются все Апелляционные суды в городе Одесса по адресам: проспект Шевченко, 29; Гайдара, 24а; и Софиевской, 19", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.