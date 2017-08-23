Ливанская полиция арестовала вербовщика ИГ* из Сирии

БЕЙРУТ, 23 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники службы общей безопасности (СОБ) Ливана арестовали гражданина Сирии, который вербовал местных граждан в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в заявлении ведомства.
В документе отмечается, что задержанный признался в своей принадлежности к ИГ* и рассказал о том, как проходил процесс вербовки на территории Ливана.
Сотрудники службы безопасности продолжают работу по задержанию сообщников арестованного террориста.
В настоящее время ливанские военнослужащие ведут интенсивные боевые действия с боевиками ИГ на своих границах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.