Водителю, давившему людей в Марселе, предъявят обвинения в убийстве

ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Водителю, который в понедельник умышленно наехал на две автобусные остановки, в результате чего один человек погиб и один получил ранения, предъявят обвинения в убийстве и покушении на убийство, передает телеканал BFMTV.

Психически нездоровый мужчина, который в понедельник наехал на автобусные остановки в Марселе… утром в среду будет у следователя, где ему предъявят обвинения в убийстве", — сообщает телеканал.

В понедельник автомобиль, числившийся в угоне, врезался в две автобусные остановки в разных районах Марселя. Погибла женщина, еще один человек получил ранения и был госпитализирован.

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Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в причастности к происшествию 35-летнего мужчину, он был помещен в психиатрическую больницу. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что злоумышленник страдает душевными расстройствами.

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