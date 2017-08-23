Шойгу во время визита в Манилу может встретиться с Дутерте

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита в Манилу в октябре может провести встречу с президентом страны Родриго Дутерте, сообщил посол Филиппин в России Карлос Соретта.

"Министр Шойгу будет на Филиппинах в рамках встречи глав военных ведомств АСЕАН. Во время его визита будут проходить и двусторонние встречи с министром обороны и, может быть, с президентом нашей страны", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, РФ и Филиппины обсуждают "ряд договоров об обороне и безопасности, которые в состоянии разработки".

"Мы надеемся, что к тому моменту, как господин Шойгу прибудет в Манилу, они будут подписаны", — добавил дипломат.

Как сообщается на сайте АСЕАН, встреча министров обороны АСЕАН пройдет 23-24 октября.