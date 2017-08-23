В МИД Белоруссии заявили о начале работы контактной группы по Донбассу

МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Тематические подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины начали работу в Минске, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

В #Минск'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/1h2ddbWKsb — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 23 августа 2017 г.

Как ожидается, в Минске в среду пройдет заседание контактной группы и ее четырех подгрупп – по безопасности, по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.