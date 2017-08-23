Пианист из Германии вступился в Крыму за группу Scooter

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Пианист из Германии Михаил Ашкинази, который приехал в Крым и уже дал два бесплатных концерта в Симферополе и Ялте, назвал недопустимым преследование группы Scooter за посещение полуострова.

Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз". Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до 8 лет заключения. Украинские правоохранители хотят направить Германии запрос о помощи в расследовании дела.

"Я считаю, что это (преследование группы — ред.) неуместно. Музыка, спорт – это такие области, которые должны находиться вне политики. Это вещи, которые признаны объединять людей, а не разъединять по разные стороны баррикады", — сказал Ашкинази журналистам.

Говоря о своих впечатлениях от посещении полуострова, пианист отметил, что Крым превзошел его ожидания. "Я схожу с ума, до сих пор нахожусь под впечатлением. Впечатления просто потрясающие. Концерты прошли успешно. Публика меня потрясла", — сказал он.

Пианист приехал в Крым по приглашению Дворянского собрания Крыма. В ближайших планах — выступление в Феодосии и Херсонесе. Репертуар состоит из классической музыки.

Ашкинази также отметил, что по возращении в Германию постарается придать как можно большей огласке реальную ситуацию в Крыму. "Друзья меня спрашивали, не опасно ли ехать в Крым, ведь там идет война. Приходится все объяснять, что здесь войны нет и не было", — подчеркнул музыкант, добавив, что намерен приехать Крым с новыми концертами, несмотря на возможные санкции.

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