В ЛНР сообщили о семи обстрелах территории республики со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (158)

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ) и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий, Калиново, Алмазное, Калиновка, Фрунзе. Всего по территории республики было выпущено более 120 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, зафиксировали 28 обстрелов в Донбассе за прошедшие сутки, четверо военных пострадали.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины. Трое наших военных были ранены, один получил боевую травму", — сообщается на странице пресс-службы военной операции украинских силовиков в Facebook.

По их сведениям, под обстрелами оказались населенные пункты Водяное, Талаковка, Павлополь, Луганское, Троицкое, Зайцево и другие. Огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, добавили силовики.