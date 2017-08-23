В ЛНР сообщили о семи обстрелах территории республики со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий, Калиново, Алмазное, Калиновка, Фрунзе. Всего по территории республики было выпущено более 120 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — добавили в пресс-службе.
"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины. Трое наших военных были ранены, один получил боевую травму", — сообщается на странице пресс-службы военной операции украинских силовиков в Facebook.
По их сведениям, под обстрелами оказались населенные пункты Водяное, Талаковка, Павлополь, Луганское, Троицкое, Зайцево и другие. Огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, добавили силовики.