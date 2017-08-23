Трамп не исключил, что помилует своего осужденного сторонника-шерифа

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не исключил, что помилует своего сторонника-шерифа Джо Арпайо, признанного виновным в преступлении.

"Предсказываю: думаю, что его оправдают. Но я не буду делать этого сегодня, потому что не хочу вызвать никаких противоречий, ладно? Но шериф Джо может чувствовать себя хорошо", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона. Выступление президента показывали в прямом эфире американские телеканалы.

Арпайо (85 лет) несколько лет был шерифом одного из округов Аризоны. На этом посту он стал известен предельно жестким отношением к нелегальным иммигрантам. Арпайо также обвиняли в злоупотреблении полномочиями, растрате, несоблюдении законов об иммиграции и выборах, но эти обвинения не были доказаны в суде. Ранее Арпайо был признан виновным в неуважении к суду, приговор по делу ожидается в октябре.

Трамп заявил, что Арпайо осудили за то, что он "делал свою работу".

Ранее Трамп уже говорил, что рассмотрит возможность помилования Арпайо. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сегодня Трамп не будет миловать Арпайо.