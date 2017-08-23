Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, к чему может привести позиция США по Пакистану

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Обещание президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении Пакистана может иметь неприятные последствия, учитывая что Исламабад может в любой момент нарушить важные маршруты поставок США-НАТО в Афганистан, сообщил РИА Новости бывший сотрудник ЦРУ Фил Джиралди.

В понедельник президент США Дональд Трамп предупредил, что Исламабад может многое потерять, если будет укрывать террористов. По словам Трампа, Пакистан часто становится убежищем для террористов.

"Стоит занять жесткую позицию в отношении Пакистана — и ресурсы (США-НАТО) для борьбы в Афганистане, которые идут через Карачи, закончатся. Какая глупая речь", — заявил Джиларди.

Оправдание Трампа по поводу продолжения военных действий он назвал ложным. "Довод о том, что это позволит предотвращать атаки "Талибана" на США… это нонсенс. Это не стоит на повестке дня у талибов", — сказал Джиларди.

Бывший сотрудник ЦРУ добавил, что новая стратегия Трампа направлена только на то, чтобы передать решение проблемы о выходе страны из Афганистана своему преемнику.

В понедельник президент США Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого выводы войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.