Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, к чему может привести позиция США по Пакистану

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Обещание президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении Пакистана может иметь неприятные последствия, учитывая что Исламабад может в любой момент нарушить важные маршруты поставок США-НАТО в Афганистан, сообщил РИА Новости бывший сотрудник ЦРУ Фил Джиралди.
"Стоит занять жесткую позицию в отношении Пакистана — и ресурсы (США-НАТО) для борьбы в Афганистане, которые идут через Карачи, закончатся. Какая глупая речь", — заявил Джиларди.
Оправдание Трампа по поводу продолжения военных действий он назвал ложным. "Довод о том, что это позволит предотвращать атаки "Талибана" на США… это нонсенс. Это не стоит на повестке дня у талибов", — сказал Джиларди.
В понедельник президент США Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого выводы войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.