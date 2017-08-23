ВС Бразилии рассмотрит обвинения в коррупции против экс-президента Колора

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Верховный суд Бразилии согласился рассмотреть обвинение в коррупции, отмывании денежных средств и преступном сговоре, выдвинутое прокуратурой страны против сенатора и бывшего президента страны Фернанду Колора ди Мелу, пишет газета Vaunguardia со ссылкой на источники в суде.
По данным издания, сторона обвинения утверждает, что сенатор получил указанную сумму в обмен на его политическое влияние в BR Distribuidora, топливном подразделении Petrobras.
Крупнейшая бразильская энергетическая компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. Завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.