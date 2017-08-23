СМИ: глава компании, составлявшей досье на Трампа, дал показания в сенате

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава компании, составлявшей досье на президента США Дональда Трампа, Гленн Симпсон, во вторник дал показания на заседании сенатского юридического комитета, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Сообщается, что допрос длился несколько часов и проходил за закрытыми дверями.

Как сообщил телеканалу представитель комитета, исследовательская фирма Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, передала комитету более 40 тысяч документов.

Ранее сообщалось, что юридический комитет сената США направил официальную повестку Симпсону, чтобы добиться дачи его показаний в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы США. Изначально он отказался от дачи показаний, в связи с чем комитет направил повестку для явки в конгресс для дачи показаний.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял для этих целей бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила.

Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". В Кремле документ назвали "абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".