МИД Пакистана разочарован обвинениями Трампа в укрывательстве террористов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МИД Пакистана заявил, что критика со стороны президента США Дональда Трампа вызывает разочарование, и опроверг обвинения в поддержке террористических группировок, передает агентство Франс Пресс.

"Ни одна страна в мире не страдала больше, чем Пакистан, от такого бедствия, как терроризм, часто от действий, совершаемых за пределами наших границ. Таким образом, вызывает разочарование то, что политическое заявление США игнорирует огромные жертвы, принесенные пакистанским народом", — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Днем ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Исламабад может многое потерять, если будет укрывать террористов. По словам Трампа, Пакистан часто становится убежищем для террористов.