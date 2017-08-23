СМИ: в США более пяти миллионов человек наблюдали затмение по телевизору

НЬЮ-ЙОРК, 23 авг — РИА Новости. Более пяти миллионов человек в США наблюдали накануне солнечное затмение по телевизору, сообщает издание Variety.

Редкое природное явление добавило новых зрителей кабельным телеканалам. Так, с 13 до 15 часов дня понедельника (пик затмения пришелся на 14.00-14.45 по восточному побережью) больше всего аудитории — 2,13 миллиона человек — охватил кабельный телеканал Fox News. Телеканал CNN в это время смотрели около 1,7 миллиона человек, а MSNBC — 1,22 миллиона человек.

Жители 14 штатов США в понедельник наблюдали "Великое солнечное затмение". Полоса полного затмения шириной 113 километров протянулась от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.