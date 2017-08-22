В Дублине Saab наехал на людей на пешеходной дорожке

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Шесть человек доставлены в больницы после того, как автомобиль выехал на пешеходную дорожку в ирландском Дублине, пишет газета Irish Times.

По данным издания, пять пешеходов и водитель автомобиля марки Saab, въехавшего в людей, доставлены в три больницы Дублина. Четверо получили серьезные ранения, двое находятся в критическом состоянии.

Incident occurred at junction of Adelaide Road and Earlsfort Terrace at around 6.15pm https://t.co/napfTF3WMS — The Irish Times (@IrishTimes) 22 августа 2017 г.

​По словам осведомленных источников, это "очень крупный инцидент", но он не связан с терроризмом. Машина также врезалась в бетонные столбы на улице.

Точные причины инцидента пока не установлены, начато расследование.