Прокуратура в Бразилии предъявила обвинения в коррупции экс-главе Petrobras

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Прокуратура в Бразилии предъявила бывшему главе нефтегазового гиганта Petrobras Алдемиру Бендини обвинения в коррупции и отмывании денег, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Следователи утверждают, что Бендини, возглавляя Petrobras, получил 3 миллиона реалов (907 тысяч долларов) взяток от строительной фирмы Odebrecht.

Судья Атаиде Рибейро Коста заявил, что в случае признания Бендини виновным ему будет грозить до 25 лет тюремного заключения.

Бендини стал гендиректором компании в начале 2015 года после отставки Марии дас Грасас Фостер в связи с коррупционным скандалом. Нынешний приказ судьи предполагает, что коррупция в компании продолжалась и после начала расследования в рамках антикоррупционной операции под названием "Автомойка". В конце мая 2016 года Petrobras возглавил Педро Паренте.