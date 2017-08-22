В Одессе возбудили уголовное дело из-за портрета Дзержинского в СИЗО

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Украинская прокуратура завела уголовное дело в связи с обнаружением в служебном помещении одесского следственного изолятора портрета Феликса Дзержинского, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

В данном СИЗО проводятся проверки и обыски из-за недавнего убийства сотрудницы и выявления случаев пыток заключенных.

"На стенах пенитенциарного учреждения (одесского СИЗО — ред.) висит такой яркий пример тоталитарного режима, как портрет Дзержинского. По выявленному факту начато уголовное производство по части второй статьи 436-1 УК Украины (распространение представителем власти коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов)", — написала Сарган во вторник на своей странице в Facebook.

Данная статья предусматривает лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, в том числе с конфискацией имущества.

Ранее областная прокуратура завела уголовное дело по фактам жестокого обращения с заключенными в одесском СИЗО, которые были обнаружены в ходе проверки после убийства в этом заведении, и дела в связи с убийством сотрудницы одесского следственного изолятора. Во вторник прокуратура Одесской области также заявила о случаях пыток заключенных в СИЗО.

Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", а имена должны исчезнуть из географических названий.