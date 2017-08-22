В Нигерии боевики использовали 83 детей в качестве смертников в этом году

ООН, 22 авг — РИА Новости. Боевики в Нигерии использовали более 80 детей в качестве смертников-подрывников только в этом году, сообщили в Детском фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ЮНИСЕФ, с начала 2017 года 83 ребенка были использованы для совершения взрывов, из них 55 девочек моложе 15 лет. Эта цифра в четыре раза выше аналогичных данных за прошлый год.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.