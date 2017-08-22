"Страна.ua" сообщает, что суд в Киеве продлил арест главреду издания

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил до 22 сентября меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога главному редактору украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве, сообщается во вторник на сайте издания.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить Гужве меру пресечения.

"Суд вынес решение — удовлетворить требование прокуратуры частично. Прокуратура просила продлить на 60 дней, суд принял решение — продлить на 30 дней, до 22 сентября", — говорится в сообщении издания.

Эта мера пресечения обязывает Гужву сдать загранпаспорт, не покидать Киев, являться по вызову к следователю.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины нашла на флешке, изъятой у главного редактора интернет-издания Гужвы, секретную информацию министерства обороны.