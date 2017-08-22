Организатор терактов в Испании хотел подорвать себя поясом смертника

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Предполагаемый организатор терактов в Испании имам Абдельбаки эс-Сати, который скончался в результате взрыва в испанском городе Альканара, планировал взорвать себя с помощью пояса смертника, приводит испанское издание El Pais показания главных подозреваемых в суде.
Во вторник в испанский суд для допроса были доставлены четверо главных подозреваемых по делу о терактах, прошедших в Каталонии на прошедшей неделе. В рамках допроса, в частности, подозреваемые подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности, в соборе Саграда Фамилия.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России