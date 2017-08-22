ДНР видит угрозу эскалации в отправке в Донбасс техники с выставки в Киеве

ДОНЕЦК 22 авг — РИА Новости. Если военная техника, продемонстрированная на выставке в Киеве, будет размещена вблизи линии соприкосновения в Донбассе, это нарушит минские договоренности, заявил РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что в центре Киева открылась посвященная 26-й годовщине независимости Украины выставка военной техники, которая впоследствии, по словам украинских властей, будет направлена в Донбасс. В частности, на выставке был представлен модернизированный танк Т-72АМТ калибра 125 миллиметров, ракетная система залпового огня "Верба" калибра 122 миллиметра, которая, как рассчитывают в Киеве, заменит "Грады", и боевая машина "Оплот" калибра 125 миллиметров, который в концерне позиционируют как "один из самых мощных и защищенных танков мира".

"Техника, которую Киев намеревается отправить в Донбасс, может быть размещена вблизи линии соприкосновения в нарушение минских соглашений. Такие намерения говорят о нежелании властей Украины решать конфликт мирным путем. Кроме того, это может быть подготовка к эскалации конфликта, спровоцированной самими силовиками", — сказал представитель оперативного командования.

Минские договоренности предполагают отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами и создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров для артиллерийских систем калибром 100 миллиметров и более, 70 километров для РСЗО и 140 километров для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У").