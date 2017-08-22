Норвегия и Германия намерены сотрудничать в области оборудования для ВМФ

СТОКГОЛЬМ, 22 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Встреча глав минобороны Норвегии Ине Эриксен Сёреиде и Германии Урсулы фон дер Ляйен состоялась во вторник на одной из немецких военных баз и рассматривается как важный шаг в долгосрочном сотрудничестве по оборудованию для ВМФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба минобороны Норвегии.

"Сегодня министры обороны Германии и Норвегии дали начало новому долгосрочному сотрудничеству по новым подлодкам и военно-морским ракетам", — говорится в сообщении для прессы.

Министр обороны Норвегии рассматривает встречу как формальное начало сотрудничества в военно-морской сфере.

"Я рада, что Норвегия и Германия приступили к стратегическому сотрудничеству в области материального обеспечения морской обороны. Это партнерство открывает путь для долгосрочного сотрудничества в сфере новых подлодок, ракет и других материалов для морской обороны", — сказала министр обороны Норвегии, слова которой цитируются в сообщении для прессы.

Минобороны Норвегии в связи с прошедшей встречей напомнило, что о планах по такому долгосрочному сотрудничеству Норвегия сообщила в начале февраля этого года и речь, в частности, идет о намерениях поставлять Германии ракеты NSM (Naval Strike Missile). Разработчиком и производителем этих ракет является норвежская компания Kongsberg Defence Systems.

В начале февраля Норвегия объявила также и о стратегическом сотрудничестве с Германией, предусматривающем, в частности, совместное приобретение одинаковых подлодок у немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems. Речь шла тогда о четырех подлодках, и в Норвегии рассчитывают на начало их поставок после 2019 года. Стратегическое сотрудничество с Германией, по данным правительства Норвегии, также включает и обучение, обслуживание и поддержку новых ПЛ.

В опубликованном во вторник сообщении для прессы говорится, что для осуществления такого сотрудничества создано совместное предприятие с участием немецких компаний Atlas Elektronik и ThyssenKrupp Marine Systems, а также норвежской Kongsberg Defence Systems. Предприятие будет поставлять необходимые компоненты для новых подлодок с возможностью продаж для третьей страны.

Планы по такому сотрудничеству уже подкреплены меморандумом о взаимопонимании между странами.

Сообщается также, что стороны намерены также вести сотрудничество в сфере военных исследований и технологий.