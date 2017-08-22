Во Франции разоблачили фейкового ветерана высадки союзников в Нормандии

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские волонтеры из ассоциации D-Day Overlord разоблачили 96-летнего американца, который многие годы выдавал себя за участника высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, хотя не принимал участия в этой операции.

"Джордж Дж. Клейн (George G. Klein) был одной из самых больших знаменитостей на праздновании 73-й годовщины высадки союзников в Нормандии в июне 2017 года. В возрасте 96 лет этот американский ветеран, одетый в фуражку, принимал участие во многих памятных церемониях и раздал сотни автографов", — говорится в коммюнике ассоциации.

Волонтеры напоминают, что мужчина улыбался, рассказывал о том, как рад вернуться в Нормандию, и говорил, что не герой, поскольку "герои отдали здесь жизнь". Его поездка в Европу стала возможна благодаря пожертвованиям спонсоров, организацией путешествия занимались волонтеры.

Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale s'était enfermé dans le mensonge. https://t.co/sjxiRoPo78 — La Renaissance (@RenaissBayeux) 21 августа 2017 г.

"Однако спустя несколько недель после его возвращения в США была предана огласке необычная новость: Джордж Клейн — не тот, за кого себя выдает. Шестого июня 1944 года американский ветеран не был частью Второго рейнджерского батальона, который штурмовал отвесы Пуэнт-дю-Ок, где были позиции немецкой артиллерии", — рассказали в организации.

Более того, отмечается, что Клейн вообще не был в то время в Нормандии, поскольку в составе 46-го артиллерийского дивизиона нес службу в Северной Ирландии. Такое открытие стало возможным благодаря работе нескольких историков и волонтеров.

"Эта печальная история, к сожалению, не единственный факт такого рода. Она напоминает о других ветеранах, которые изменили правду, чтобы воспользоваться славой от участия в одной из самых впечатляющих боев сражения в Нормандии: Говарде Манояне и Юджине А. Куке-младшем, разоблаченных в 2009 и в феврале 2017 года", — напомнили в ассоциации.

Союзные войска начали высаживаться в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против сил вермахта в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.