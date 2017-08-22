Сербия отменила визы гражданам Индии и Ирана

БЕЛГРАД, 22 авг — РИА Новости, Николай Соколов. Сербия отменила визы для граждан Индии и Ирана в целях привлечения туристов и инвесторов из этих стран. Соответствующее решение принято в ходе состоявшегося во вторник заседания правительства республики.

"Решение обеспечит беспрепятственное прибытие туристов из этих стран, а также и потенциальных инвесторов, создаст более благоприятный деловой климат и поднимет двусторонние отношения с этими странами на более высокий уровень", — сообщила пресс-служба правительства.

По данным сербской статистики, ежегодный товарооборот Сербии с Индией был относительно небольшим и составлял в последние годы порядка 150 миллионов долларов, с Ираном – около 20 миллионов долларов.