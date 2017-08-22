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В мире

Армения направила на тушение пожара в Грузии пожарные и спасательные машины

18:5722.08.2017
(обновлено: 19:25 22.08.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЛесные пожары. Архивное фотоЛесные пожары. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕРЕВАН, 22 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армения направила на тушение лесного пожара в Грузии одиннадцать пожарных, спасательных и специальных машин, сообщила во вторник РИА Новости начальник отдела информации армянского МЧС Гоар Багдасарян.

Вход в парк развлечений Бомбора на горе Мтацминда, Тбилисская телебашня. Архивное фото
© Sputnik / Леван Авлабрели
В центре Тбилиси эвакуируют людей из парка, где начался лесной пожар
Пожар в лесу возник 20 августа, сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра появились новые очаги возгорания. Несколько сотен пожарных и спасателей, а также вертолеты и спецтехника подключены к тушению пожара. В ночь на воскресенье спасатели прорубили трехкилометровую дорогу, чтобы к месту могла подъехать спецтехника. Работы по ликвидации огня не прекращаются. Азербайджан накануне направил свой вертолет, также в Грузии ждут турецкий вертолет. Кроме того, в район возгорания вылетел вертолет МЧС Белоруссии.

"Сегодня в 16.30 (15.30 мск) с территории административного комплекса МЧС Армении в Грузию выехали восемь пожарно-спасательных и одна спасательная машина, автомобиль медицины катастроф, а также машина пункта мобильного управления", — сообщила Багдасарян.

Ранее премьер Грузии заявил, что Россия также выразила готовность помочь грузинской стороне в процессе ликвидации пожара.

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