Армения направила на тушение пожара в Грузии пожарные и спасательные машины

ЕРЕВАН, 22 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армения направила на тушение лесного пожара в Грузии одиннадцать пожарных, спасательных и специальных машин, сообщила во вторник РИА Новости начальник отдела информации армянского МЧС Гоар Багдасарян.

Пожар в лесу возник 20 августа, сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра появились новые очаги возгорания. Несколько сотен пожарных и спасателей, а также вертолеты и спецтехника подключены к тушению пожара. В ночь на воскресенье спасатели прорубили трехкилометровую дорогу, чтобы к месту могла подъехать спецтехника. Работы по ликвидации огня не прекращаются. Азербайджан накануне направил свой вертолет, также в Грузии ждут турецкий вертолет. Кроме того, в район возгорания вылетел вертолет МЧС Белоруссии.

"Сегодня в 16.30 (15.30 мск) с территории административного комплекса МЧС Армении в Грузию выехали восемь пожарно-спасательных и одна спасательная машина, автомобиль медицины катастроф, а также машина пункта мобильного управления", — сообщила Багдасарян.

Ранее премьер Грузии заявил, что Россия также выразила готовность помочь грузинской стороне в процессе ликвидации пожара.